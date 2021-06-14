НАТО. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n156110-nato-gotov-prinyat-ukrainu-v-sostav-alyansa-pri-kakom-uslovii.html

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НАТО может принять Украину в состав альянса после предоставления и исполнения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Условием для членства Украины в НАТО является продолжение реформ. Об этом говорится в тексте по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии Украина-НАТО (NUC) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремлений к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках NUC, для достижения своей цели — внедрения принципов и стандартов НАТО, — сообщают в НАТО.



В НАТО отметили важность:

борьбы с коррупцией;

содействия инклюзивному политическому процессу;

реформе децентрализации, основанной на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенстве права;

реформы в секторе безопасности;

реформы Службы безопасности Украины.

Также члены НАТО отметили важность статуса партнера расширенных возможностей, который был предоставлен Украине в 2020 году. Статус партнера расширенных возможностей предоставляет дальнейший импульс амбициозному сотрудничеству между Украиной и НАТО, и будет способствовать большей совместимости военных. Военное сотрудничество и инициативы по наращиванию потенциала между союзниками и Украиной, включая литовско-польско-украинскую бригаду, еще больше совершенствуют эти усилия.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина-НАТО могут продвинуться в своих отношениях. Украина стала первой среди стран-партнеров, которые получат обновленный пакет Целей партнерства.