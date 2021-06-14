НАТО готов принять Украину в состав Альянса — при каком условииhttps://racurs.ua/n156110-nato-gotov-prinyat-ukrainu-v-sostav-alyansa-pri-kakom-uslovii.htmlРакурс
НАТО может принять Украину в состав альянса после предоставления и исполнения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).
Условием для членства Украины в НАТО является продолжение реформ. Об этом говорится в тексте по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.
Ежегодные национальные программы в рамках Комиссии Украина-НАТО (NUC) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремлений к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках NUC, для достижения своей цели — внедрения принципов и стандартов НАТО, — сообщают в НАТО.
В НАТО отметили важность:
- борьбы с коррупцией;
- содействия инклюзивному политическому процессу;
- реформе децентрализации, основанной на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенстве права;
- реформы в секторе безопасности;
- реформы Службы безопасности Украины.
Также члены НАТО отметили важность статуса партнера расширенных возможностей, который был предоставлен Украине в 2020 году. Статус партнера расширенных возможностей предоставляет дальнейший импульс амбициозному сотрудничеству между Украиной и НАТО, и будет способствовать большей совместимости военных. Военное сотрудничество и инициативы по наращиванию потенциала между союзниками и Украиной, включая литовско-польско-украинскую бригаду, еще больше совершенствуют эти усилия.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина-НАТО могут продвинуться в своих отношениях. Украина стала первой среди стран-партнеров, которые получат обновленный пакет Целей партнерства.