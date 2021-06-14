НАТО готовий прийняти Україну до складу Альянсу — за якої умовиhttps://racurs.ua/ua/n156110-nato-gotovyy-pryynyaty-ukrayinu-do-skladu-alyansu-za-yakoyi-umovy.htmlРакурс
НАТО може прийняти України до складу альянсу після надання та виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).
Умовою для членства України в НАТО є продовження реформ. Про це йдеться у тексті за підсумками саміту НАТО в Брюсселі 14 червня.
Щорічні національні програми в рамках Комісії Україна-НАТО (NUC) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнень до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках NUC, для досягнення своєї мети — впровадження принципів і стандартів НАТО, — заявили в НАТО.
В НАТО очікують на:
- боротьбу з корупцією;
- сприяння інклюзивному політичному процесу;
- реформі децентралізації, заснованої на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин та верховенстві закону;
- реформі в секторі безпеки;
- реформі Служби безпеки України.
Також члени НАТО наголосили на важливості статусу партнера розширених можливостей, який був наданий Україні у 2020 році. Статус партнера з розширених можливостей надає подальшого імпульсу амбіційному співробітництву між Україною та НАТО та сприятиме більшій сумісності військових. Військова співпраця та ініціативи щодо нарощування потенціалу між членами Альянсу та Україною, включаючи литовсько-польсько-українську бригаду, ще більше посилюють ці зусилля.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна-НАТО можуть просунутися у своїх відносинах. Україна стала першою серед країн-партнерів, які отримають оновлений пакет Цілей партнерства.