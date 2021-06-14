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Ракурс
НАТО. Фото: 24 канал

НАТО готовий прийняти Україну до складу Альянсу — за якої умови

14 чер 2021, 19:33
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НАТО може прийняти України до складу альянсу після надання та виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Умовою для членства України в НАТО є продовження реформ. Про це йдеться у тексті за підсумками саміту НАТО в Брюсселі 14 червня.

Щорічні національні програми в рамках Комісії Україна-НАТО (NUC) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнень до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках NUC, для досягнення своєї мети — впровадження принципів і стандартів НАТО, — заявили в НАТО.


В НАТО очікують на:

  • боротьбу з корупцією;
  • сприяння інклюзивному політичному процесу;
  • реформі децентралізації, заснованої на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин та верховенстві закону;
  • реформі в секторі безпеки;
  • реформі Служби безпеки України.

Також члени НАТО наголосили на важливості статусу партнера розширених можливостей, який був наданий Україні у 2020 році. Статус партнера з розширених можливостей надає подальшого імпульсу амбіційному співробітництву між Україною та НАТО та сприятиме більшій сумісності військових. Військова співпраця та ініціативи щодо нарощування потенціалу між членами Альянсу та Україною, включаючи литовсько-польсько-українську бригаду, ще більше посилюють ці зусилля.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна-НАТО можуть просунутися у своїх відносинах. Україна стала першою серед країн-партнерів, які отримають оновлений пакет Цілей партнерства.

Джерело: Ракурс


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