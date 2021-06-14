Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156109-lukashenko-lyakaie-bilorusiv-viynou.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, налякав громадян можливою війною, і заявив, що білорусів необхідно навчити стріляти.

Першими він закликав навчати студентів, щоб у важкі часи їм не довелося вчитися на полі бою. Про це повідомляє БелТА.

Хто гарантує, що ми не будемо воювати? Ні ти, ні я, ніхто не може гарантувати. Світ здурів взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент у будь-якій точці, не дай Боже в нас, — сказав Лукашенко.

На думку Лукашенка, військові навички та навички стрільби допоможуть врятувати життя білорусам у випадку розгортання масштабної війни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент і диктатор Білорусі Олександр Лукашенко оголосив державним святом 17 вересня — день, коли в 1939 році війська СРСР вдерлися в східну Польщу.

Джерело: БелТА