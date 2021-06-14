Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/n156109-lukashenko-pugaet-belorusov-voynoy.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, напугал граждан возможной войной, и заявил, что белорусов необходимо научить стрелять.

Первыми он призвал обучать студентов, чтобы в тяжелые времена им не пришлось учиться на поле боя. Об этом сообщает БелТА.

Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас, — сказал Лукашенко.

По мнению Лукашенко, военные навыки и навыки стрельбы помогут спасти жизни белорусов в случае масштабной войны.

Напомним, ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент и диктатор Беларуси Александр Лукашенко объявил государственным праздником 17 сентября — день, когда в 1939 году войска СССР вторглись в восточную Польшу.

Источник: БелТА