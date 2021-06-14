Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n156108-rossiya-ne-zainteresovana-v-polnomasshtabnoy-voyne-zelenskiy.html

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Россия не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной, однако есть вероятность провокаций с ее стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом в совместном интервью агентствам AFP, Reuters и Associated Press, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне, потому что понимает, что Украина не отступит, пойдет до конца, и это может вылиться в Третью мировую войну, — подчеркивается в сообщении.

В то же время Зеленский отмечает, что Россия медленно отводит свои войска от границы с Украиной после недавнего стягивания их в значительном количестве.

По его словам, Украине приходится быть готовой к осложнениям в любой день. В частности, высокой будет вероятность провокаций в середине сентября — во время проведения российско-белорусских учений «Запад-2021».

Зеленский отметил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя российская сторона без понятных причин затягивает ее проведение.

Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки, — добавил Зеленский.

Напомним, президент США Джо Байден недавно заявил, что Россия является более слабым государством, чем это может показаться.