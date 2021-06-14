Стало известно, кто может заменить Мендель на месте спикера Зеленского. Фото

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, остался без спикера после увольнения его пресс-секретаря Юлии Мендель.

Сейчас на ее место в Офисе президента рассматривают две кандидатуры. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников издания заявил, что на должность спикера президента рассматривают действующего пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Олега Николенко и ведущего телеканала «Украина 24» Сергея Никифорова.

В то же время другой собеседник издания подтвердил информацию о двух кандидатурах, однако отрицал, что речь идет именно о Николенко и Никифорове. Он заявил, что кандидатами являются другие люди. В Офисе Зеленского охарактеризовали портрет будущего спикера Зеленского, которого ищут на эту должность.

Для Офиса важно, чтобы человек не играл в политику, не был самостоятельным, не «ляпал» лишнего, озвучивал согласованные месседжи без импровизации, не влезал в кулуарщину и в построение собственного бренда. Чтобы человек был воспитанным, умел корректно вести себя с медиа, и понимал, как сотрудничать с журналистами, — заявил источник.

Напомним, ранее мы сообщали, что причину увольнения пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель раскрыли в Офисе президента.