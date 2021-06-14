Стало відомо, хто може замінити Мендель на посаді речника Зеленського. Фото:

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Володимир Зеленський, президент України, залишився без речника після звільнення його прес-секретаря Юлії Мендель.

Наразі на її місце в Офісі президента розглядають дві кандидатури. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Один зі співрозмовників видання заявив, що на посаду речника президента розглядають чинного прес-секретаря Міністерства зовнішніх справ (МЗС) Олега Ніколенка та ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Никифорова.

Водночас інший співрозмовник видання підтвердив інформацію щодо двох кандидатур, однак заперечив, що мова йде саме про Ніколенка та Никифорова. Він заявив, що кандидатами є інші люди. В Офісі Зеленського схарактеризували портрет майбутнього речника Зеленського, якого шукають на цю посаду.

Для Офісу важливо, щоб людина не гралася в політику, не була самостійною, не «ляпала» зайвого, озвучувала узгоджені меседжі без імпровізації, не залазила у кулуарщину і в побудову власного бренду. Щоб людина була вихованою, вміла коректно поводити себе з медіа і розуміла, як співпрацювати з журналістами, — заявило джерело.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що причину звільнення прес-секретаря президента України Юлії Мендель розкрили в Офісі президента.

Джерело: Українська правда