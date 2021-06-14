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Ракурс
В Украине могут изменить процедуру расторжения брака

Нотариусы смогут расторгать браки

14 июн 2021, 18:12
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5644, предусматривающий расширение полномочий нотариусов.

В частности, изменения коснуться сферы семейных взаимоотношений — депутаты предлагают изменить процедуру расторжения брака.

Так, семейная пара сможет подать заявление о расторжении брака в ЗАГС или нотариусу. ЗАГС и нотариус после 30 календарных дней с момента подачи заявления составят актовую запись о расторжении брака.

Такую возможность получат и супруги, имеющие детей. Правда, без суда смогут обойтись только те пары, который заключат нотариальный договор об определении места жительства ребенка, участии в его воспитании и оплате алиментов.


Сейчас пары, имеющие детей, могут расторгнуть брак исключительно в судебном порядке, вне зависимости от заключения ими договоров по детям.

В судебном порядке развестись можно будет в том случае, если между супругами будет существовать спор о расторжении брака.

Источник: Ракурс


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