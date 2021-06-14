Нотаріуси зможуть розривати шлюби

В Україні можуть змінити процедуру розірвання шлюбу

https://racurs.ua/ua/n156106-notariusy-zmojut-rozryvaty-shluby.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5644, який передбачає розширення повноважень нотаріусів.

Зокрема, зміни торкнуться сфери сімейних взаємин — депутати пропонують змінити процедуру розірвання шлюбу.

Так, сімейна пара зможе подати заяву про розірвання шлюбу до РАЦСу або нотаріуса. РАЦС і нотаріус після 30 календарних днів з моменту подачі заяви складатимуть актовий запис про розірвання шлюбу.

Таку можливість отримає і подружжя, яке має дітей. Щоправда, без суду зможуть обійтися лише ті пари, який укладуть нотаріальний договір про визначення місця проживання дитини, участі в її вихованні та оплату аліментів.

Зараз пари, які мають дітей, можуть розірвати шлюб виключно в судовому порядку, незалежно від укладення ними договорів щодо дітей.

В судовому порядку розлучитися можна буде в тому випадку, якщо між подружжям буде існувати спір про розірвання шлюбу.