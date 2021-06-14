Погода на завтра. Фото: Istock

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Погода в Україні 15 червня очікується спекотна та літня, температура повітря досягне позначки +26°. По всій країні вируватиме шквальний вітер, регіони підтоплюватиме потужними зливами.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +21° до +26°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють північний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 15 червня прогнозується грозова. Вночі температура повітря опуститься до позначки +14°, а вдень триматиметься на рівні від +24° до +26° тепла.

Погода в Харкові зустріне дощами, подекуди вдарятиме блискавка. Температура повітря вночі досягне позначки від +14° до +16°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +27°.

Погодні умови в Одесі здивують містян — в курортному місті пронесуться потужні зливи та вдарять грози. Повітря вдень прогріється до +26°, вночі стовпчики термометрів покажуть +16°C.

Погода у Львові очікується тепла, дощі відступлять. Температурні показники будуть такими: уночі +9…+11° тепла, а вдень +21…+23° тепла.

Погода в Карпатах 15 червня прогнозується тепла, можлива невелика гроза. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +10° до +12° тепла, а вдень температура сягне +24° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 червня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в червні 2021 року буде із середньою місячною температурою +18…+22° (в горах — +14…+18°). Такі показники є близькими до кліматичної норми.