Триденна магнітна буря накриє Землю. Фото: kazatin.com

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Ракурс

Магнітна буря прогнозуються в Україні на цьому тижні.

Невеликий сонячний сплеск очікується в середу 16 червня. У четвер, 17 червня, прогнозується слабка магнітна буря. В п’ятницю, 18 червня, буря піде на спад, проте сонячна активність ще буде підвищеною. Про це стверджують фахівці Лабораторії астрономії Сонця ФІАН.

Експерти зазначають, що магнітна буря на цьому тижні буде слабкою, але метеочутливі люди все ж можуть зіткнутися з погіршенням самопочуття. В ці дні може боліти голова, виникати запаморочення, підвищуватися артеріальний тиск. Люди можуть відчувати біль у суглобах і м’язах, загострення хронічних захворювань, безсоння і дратівливість.

Як вберегтися від магнітної бурі:

Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 8 годин на добу.

Відмовтеся від смаженої, жирної і гострої їжі, а також від кави і енергетиків.

У дні бурі не вживайте алкоголь і не куріть. Пийте більше трав’яного чаю.

Частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося — візьміть лікарняний і зверніться до свого лікаря.

Нагадаємо, у травні геомагнітна активність Сонця нагадувала про себе щонайменше чотири рази. У квітні 2021 року магнітні бурі були переважно слабкими та малопомітними,