Рейтинг партій серед багатих і бідних українців назвали соціологи

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Рейтинг партій на основі опитування громадської думки, проведеного у травні, склали соціологи Центру Разумкова та фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва». Також вони визначили, за кого голосують заможні і бідні українці.

Рейтинг «Слуги народу» складає 28,2%. У порівнянні з кінцем квітня рейтинг партії не змінився. Про це повідомляє прес-служба фонду «Демократичні ініціативи».

Окрім політсили Зеленського, українці готові віддати свої голоси за:

«Європейську солідарність» — 18,8% (місяць тому — 18,3%),

«Опозиційну платформу — За життя» — 14,1%, (місяць назад — 15%),

«Батьківщину» — 12,6% (у квітні — 10,8%).

Виборчий бар'єр має шанси подолати «Сила і честь» — її підтримують 6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився. Інші партії не потрапляють до парламенту.

Окрім цього, соціологи вказали, що заможні українці частіше готові голосувати за Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

Менш заможні, водночас, — за Юлію Тимошенко та Юрія Бойка. Існують розбіжності і за віком респондентів. Старші респонденти частіше голосують за Бойка та Тимошенко, тоді як молодші — за Зеленського. У Порошенка більш збалансований електорат — його приблизно однаково підтримують у різних вікових групах, — зазначили дослідники.

Нагадаємо, в контексті регіонів лише Зеленський може похвалитися рівномірною підтримкою (його рейтинг просідає лише на сході). Порошенко може сподіватися на підтримку 20% мешканців Заходу, але лише 4% виборців Півдня. У Бойка майже 18% підтримки на Сході, але лише 2% у західних областях. Тимошенко може акумулювати 13% підтримки в Центрі країни, але тільки 3% на Півдні.