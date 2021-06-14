Під час подій Революції гідності, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n156086-sprava-maydanu-uhvaleno-pershyy-realnyy-vyrok-schodo-berkutivciv.html

Ракурс

За причетність до розгону Євромайдану, здійсненого в Києві 30 листопада 2013 року, до тюремного ув’язнення засуджено двох «беркутівців».

Шевченківський райсуд Києва засудив до трьох років позбавлення волі Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня. Відповідне рішення було оголошене під час засідання суду сьогодні, 14 березня.

Також засудженим заборонено обіймати посади в правоохоронних органах на трирічний термін.

Відповідний вирок винесено за перевищення службових повноважень (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу).

Також їх було визнано винними за звинуваченнями у перешкоджанні мирним зібранням (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 340 Кримінального кодексу) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу), проте за цими статтями вже закінчився термін давності.

Це перший реальний вирок беркутам у справах Майдану. І перший обвинувальний вирок по подіях 30-го листопада! — наголосила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук адвокат Євгенія Закревська.



Суд також повністю задовольнив цивільний позов Максима Федяя до Ейсмонта, Мохоня, Головного управління Нацполіції в Києві та МВС про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тис. грн

Згідно вироку суду, Ейсмонт та Мохонь затримали Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року, а згодом склали проти нього рапорт про адміністративне правопорушення, куди внесли неправдиві відомості.