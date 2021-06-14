Во время событий Революции достоинства, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n156086-delo-maydana-prinyato-pervyy-realnyy-prigovor-po-berkutovcam.html

Ракурс

За причастность к разгону Евромайдана, совершенного в Киеве 30 ноября 2013 года, к тюремному заключению приговорены двое «беркутовцев».

Шевченковский райсуд Киева приговорил к трем годам лишения свободы Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня. Соответствующее решение было объявлено во время заседания суда сегодня, 14 марта.

Также осужденным запрещено занимать должности в правоохранительных органах на трехлетний срок.

Соответствующий приговор вынесен за превышение служебных полномочий (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

Также они были признаны виновными по обвинению в препятствовании мирным собраниям (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 340 Уголовного кодекса) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса), однако по этим статьям уже истек срок давности.

Это первый реальный приговор беркутам по делам Майдана. И первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября! — подчеркнула на своей странице в социальной сети Фейсбук адвокат Евгения Закревская.



Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федяя к Эйсмонту, Мохоню, Главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тыс. грн

Согласно приговору суда, Эйсмонт и Мохонь задержали Федяя у стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года, а впоследствии составили против него рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные сведения.