Украина назвала два условия для запуска «Северного потока-2»

https://racurs.ua/n156085-ukraina-nazvala-dva-usloviya-dlya-zapuska-severnogo-potoka-2.html

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия для запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал 14 июня в своем Twitter-аккаунте.

Мы против «Северного потока-2». Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы, — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба отметил, что запуск газопровода — это угроза не только для экономики Украины, но и для ее безопасности.

Ранее в июне дипломат заявил о готовности Киева вести переговоры с США о компенсации в случае запуска «Северного потока-2».

Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат, — сказал он в интервью немецкому изданию Welt.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась укладка труб, а 10 июня со стороны России и Германии морские секции газопровода соединили между собой. Трубоукладочные работы на морской части второй нитки пока продолжаются.

«Северный поток-2», который строит Российская Федерация в обход Украины, уже почти достроен. В связи с этим канцлер Германии Ангела Меркель посетит с визитом президента США Джо Байдена 15 июля.

Эта поездка станет первым визитом канцлера Германии в США после победы Байдена на выборах. Иностранные СМИ заявляют, что немецкая сторона ищет пути решения конфликта вокруг российского газопровода.