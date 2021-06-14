Україна назвала дві умови для запуску «Північного потоку-2»

https://racurs.ua/ua/n156085-ukrayina-nazvala-dvi-umovy-dlya-zapusku-pivnichnogo-potoku-2.html

Ракурс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дві умови для запуску газогону «Північний потік-2». Про це він написав 14 червня у своєму Twitter-акаунті.

Ми проти «Північного потоку-2». Умовою його запуску повинна бути деокупація наших територій і енергетична безпека України. Справедлива компенсація за загрози, — зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Кулеба додав, що запуск газопроводу — це загроза не тільки для економіки України, а й для її безпеки.

Раніше в червні дипломат заявив про готовність Києва вести переговори з США про компенсацію в разі запуску «Північного потоку-2».

Але ми не обов’язково погодимося на те, що нам запропонують, — сказав він в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

10 червня оператор Nord Stream 2 AG повідомив, що будівництво першої нитки газогону «Північний потік-2» завершено. У компанії відзначили, що 4 червня закінчилося укладання труб, а 10 червня з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з'єднали між собою. Трубоукладальні роботи по морській частині другої нитки поки тривають.

«Північний потік-2», який будує Російська Федерація в обхід України, вже майже добудований. У зв’язку з цим канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до президента США Джо Байдена 15 липня.

Ця поїздка стане першим візитом канцлера Німеччини до США після перемоги Байдена на виборах. Іноземні ЗМІ заявляють, що німецька сторона шукає шляхи розв’язання конфлікту навколо російського газопроводу.