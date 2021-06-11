Меркель летить до Байдена домовлятися про «Північний потік-2». Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n155986-merkel-letyt-do-baydena-domovlyatysya-pro-pivnichnyy-potik-2.html

Ракурс

«Північний потік-2», який будує Російська Федерація в обхід України, вже майже добудований.

У зв’язку з цим канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до президента США Джо Байдена 15 липня цього року. Про це повідомили у Білому домі.

Ця поїздка стане першим візитом канцлера Німеччини до США після перемоги Байдена на виборах. Іноземні ЗМІ заявляють, що німецька сторона шукає шляхи розв’язання конфлікту навколо російського газопроводу.

Є плани перетворити Україну на експортера водню. Водень потребується як енергоносій у Європі, якщо континент хоче досягти своїх кліматичних цілей. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати газопроводи природного газу. Однак необхідні інвестиції у відновлювані джерела енергії, особливо у вітроенергетику. Для цього Києву потрібна допомога, — пишуть ЗМІ.

Меркель та Байден також зможуть обмінятися ідеями щодо «Північного потоку-2» на зустрічі «Великої сімки» у Великій Британії — у кулуарах саміту очікується двостороння дискусія, але часу для врегулювання суперечки щодо газопроводу буде занадто недостатньо.

Як відомо, 10 червня Байден вирушив у першу закордонну поїздку. Зокрема, він візьме участь у саміті «Великої сімки», який пройде з 11 по 13 червня. Після цього 16 червня він зустрінеться з лідером РФ Володимиром Путіним. На зустрічі з Путіним президент США має намір обговорити неприпустимість порушення прав людини. Байден планує дати «ясно йому зрозуміти», що Вашингтон не зволікатиме в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Північний потік-2» — газогін, покликаний з'єднати РФ та Німеччину в обхід України, у Росії розраховують запустити до кінця 2021 року.