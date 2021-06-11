Меркель летит к Байдену договариваться о «Северном потоке-2». Фото: DW

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Ракурс

«Северный поток-2», который строит Российская Федерация в обход Украины, уже почти закончен.

В связи с этим канцлер Германии Ангела Меркель посетит с визитом президента США Джо Байдена 15 июля. Об этом сообщили в Белом доме.

Эта поездка станет первым визитом канцлера Германии в США после победы Байдена на выборах. Иностранные СМИ заявляют, что немецкая сторона ищет пути решения конфликта вокруг российского газопровода.

Есть планы превратить Украину в экспортера водорода. Водород нужен в качестве энергоносителя в Европе, если континент хочет достичь своих климатических целей. Идея заключается в том, чтобы переоборудовать газопроводы природного газа. Однако необходимы инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветроэнергетику. Для этого Киеву нужна помощь, — пишут СМИ.

Меркель и Байден также смогут обменяться идеями по «Северному потоку-2» на встрече «Большой семерки» в Великобритании — в кулуарах саммита ожидается двусторонняя дискуссия, но времени для урегулирования спора по газопроводу будет слишком мало.

Как известно, 10 июня Байден отправился в первую зарубежную поездку. В частности, он примет участие в саммите «Большой семерки», который пройдет с 11 по 13 июня. После этого 16 июня он встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. На встрече с Путиным президент США намерен обсудить недопустимость нарушения прав человека. Байден планирует дать «ясно ему понять», что Вашингтон не будет отступать в этом вопросе.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Северный поток-2» — газопровод, призванный объединить РФ и Германию в обход Украины, в России рассчитывают запустить до конца 2021 года.