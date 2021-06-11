Священник торговал оружием на Львовщине. Фото: lenta.ru

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Священник торговал незаконным оружием и боеприпасами во Львовской области.

Правоохранители в апреле 2021 года получили оперативную информацию о том, что житель одного из сел Львовской области занимается незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. Злоумышленник покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, а сам товар переправлял покупателям по почте. В интернете он работал открыто, предоставлял консультации и пытался сохранить анонимность. Об этом 11 июня сообщил Департамент уголовного розыска Национальной полиции.

Преступления 47-летнего мужчины документировали в течение нескольких месяцев. Правоохранители вышли на священника одной из церквей на Львовщине, оказалось, что тот торгует оружием уже не впервые и раньше из-за этого имел проблемы с законом.

На днях, 9 июня, правоохранители задержали злоумышленника. Проведенные обыски доказали его причастность к преступлению, потому что были изъяты оружие и боеприпасы. Сам «товар» священник хранил даже в церкви. Задержанному уже сообщили о подозрении, решается вопрос избрания меры пресечения.

Напомним, конфискованное оружие в Украине отныне будут передавать Государственному бюро расследований. Ранее оно передавалось в Минобороны, МВД, Нацполицию, Госпогранслужбу или СБУ.