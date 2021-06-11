Священик торгував зброєю на Львівщині. Фото: lenta.ru

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Священик торгував незаконною зброєю та боєприпасами у Львівській області.

Правоохоронці у квітні 2021 року отримали оперативну інформацію про те, що житель одного із сіл Львівської області займається незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів.Зловмисник купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну, а сам товар переправляв покупцям поштою. В інтернеті він працював відкрито, надавав консультації, але ж намагався зберегти анонімність. Про це 11 червня повідомив Департамент карного розшуку Національної поліції.

Злочини 47-річного чоловіка документували впродовж кількох місяців. Правоохоронці вийшли на священика однієї з церков на Львівщині, виявилося, що той торгує зброєю вже не вперше і раніше через це й мав проблеми з законом.

Днями, 9 червня, правоохоронці затримали зловмисника. Проведені обшуки довели його причетність до злочину, бо були вилучені зброя та боєприпаси. Сам «товар» священик зберігав навіть у церкві. Затриманому вже повідомили про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, конфісковану зброю в Україні відтепер передаватимуть Державному бюро розслідувань. Раніше воно передавалося до Міноборони, МВС, Нацполіції, Держприкордонслужби або СБУ.