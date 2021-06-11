Росія відпрацювала удар по Україні й залучить Мінськ до атаки – генерал

https://racurs.ua/ua/n155984-rosiya-vidpracuvala-udar-po-ukrayini-y-zaluchyt-minsk-do-ataky-general.html

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Чисельність армії, яку Росія розмістила на кордонах і тимчасово окупованих територіях України, прокоментував заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006−2010 роках генерал-лейтенант Ігор Романенко. На його думку, Москві для повномасштабного вторгнення в Україну необхідно більше, аніж удвічі наростити угруповання військ на кордоні — до 240 тис. солдат.

За словами Романенка, плани щодо завдання удару по Україні противник вже відпрацював.

Генштаб Росії відпрацював відповідні операції, є розрахунки, забезпечення, логістика. Питання зараз стоїть у військово-політичній площині. За кількістю військ, які залишилися на кордонах, — це близько 100 тис. Цими силами можна почати ведення локальних бойових дій середнього рівня. Для цього у них є війська, сили, засоби, озброєння і плани забезпечення, — цитує генерала УНІАН.

Романенко вважає контингент, який Кремль вже розмістив на кордонах і в окупованому Донбасі та Криму першим етапом розгортання сил і засобів ворожої армії. Водночас, за його словами, на другому етапі, Росія за тиждень передислокує відсутні війська за допомогою військово-транспортної авіації.

Є смуги Донецького і Луганського аеропортів на тимчасово окупованій території. Аеропортів немає, але смуги є, тому за них велися такі запеклі бої, у РФ є також залізничний вузол Дебальцеве, — зазначив генерал.

Росія також активно розвиває військову інфраструктуру окупованого Криму. Зокрема, на останніх навчаннях відпрацьовувалося масоване десантування підрозділів.

Армія РФ в короткі терміни може розпочати широкомасштабну війну проти України, але ймовірніша агресія на середньому рівні інтенсивності, щоб здійснити тиск на керівництво України, — переконаний генерал.



Романенко не виключає, що будь-які військові навчання, які організовує Росія, зокрема й осінні «Захід 2021» у Білорусі, вона може використовувати як привід для маскованого переходу до реальних бойових дій проти України. Генерал зауважив, що Росія впродовж тривалого періоду часу готує територію Білорусі як військовий плацдарм, а останні три-п'ять років туди заводилися війська і сили протиповітряної оборони.

Джерело: УНІАН