Нові коронавіруси в кажанів відшукали вчені. Фото: IStock

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Наукове відкриття вдалося зробити китайським вченим — вони відшукали низку нових коронавірусів у кажанів.

Один із них є генетично дуже близьким до SARS-CoV—2, який викликає коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Науковець Вейфен Ши з Університету Шаньдуна та його колеги зібрали зразки в невеликих лісових кажанів у провінції Юньнань на південному заході Китаю в період із травня 2019 року по листопад 2020 року. Загалом їм вдалося зібрати 24 нові геноми коронавірусу з різних видів кажанів, у тому числі чотири коронавіруси, подібні до SARS-CoV—2.

Один із нових коронавірусів — вірусний зразок під назвою RpYN06, знайдений у виду підковообразного кажана (Rhinolophus cornutus), генетично дуже схожий на вірус SARS-CoV—2. Це говорить про те, що тісно пов’язані з нинішньою пандемією віруси продовжують циркулювати в популяціях кажанів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус SARS-CoV—2, який викликає коронавірусну хворобу COVID-19, найімовірніше передався через кажанів. Місцем поширення інфекції міг стати південь Китайської Народної Республіки або Південно-Східна Азія. Саме кажани могли занести інфекцію на ферму диких тварин.

Джерело: CNN