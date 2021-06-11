Річниця безвізу — 4 роки тому Порошенко попрощався з «немитою Росією» (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n155982-richnycya-bezvizu-4-roky-tomu-poroshenko-poproschavsya-z-nemytou-rosiieu-video.html

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Українському безвізу з ЄС сьогодні виповнилося чотири роки. Офіційно безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом вступив у силу 11 червня 2017 року.

Відразу з початком введення безвізу все більше українців віддавали перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), особливо з погляду на закінчення терміну дії віз, що були видані до 11 червня 2017 року.

Значне збільшення пасажиропотоку до країн Європейського Союзу щорічно пожвавлювалось з початком туристичного сезону, відпусток, коли з’являлася можливість відвідувати різноманітні фестивалі, концерти.

Світова пандемія внесла свої корективи і пасажиропотік як по всьому кордону, так і з країнами ЄС, значно знизився, особливо у 2020 році. Через глобальний карантин більшість країн обмежили в’їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося.

11 червня п’ятий президент та лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко привітав українців з річницею безвізу.

Безвіз — це міжнародне визнання успішності політичних, правових, інституційних та антикорупційних реформ, які здійснювала наша команда, — написав Порошенко у своїх соцмережах.

Він переконаний, що безвіз, Угода про асоціацію, томос про автокефалію залишатимуться справжніми «легендарними» історіями успіху нашої держави.

Нагадаємо, що 1 червня 2017 року, в Україні почав діяти безвізовий режим з Європейським союзом. Українці з біометричними паспортами отримали можливість вільно подорожувати до країн ЄС (окрім Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

Угоду про безвіз підписали у Стразбурзі 17 травня п’ятий президент Петро Порошенко й тодішній голова ЄС Антоніо Таяні.

На початку квітні 2021 року Україна посідала 35 місце в «Індексі паспортів», який щокварталу оприлюднює британська консалтингова агенція Henley & Partners. Цей рейтинг вимірює рівень свободи в пересуванні світом громадян певної держави.

Місце держави в «Індексі паспортів» залежить від кількості країн і територій, які громадяни можуть відвідати без візи або отримуючи її по прибуттю. Наразі українці можуть відвідати без віз або за спрощеною системою 129 країн, а загалом у рейтингу присутні близько 200 країн світу.