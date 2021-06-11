Годовщина безвиза — 4 года назад Порошенко попрощался с «немытой Россией», фото — 5 канал

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Украинскому безвизу с ЕС сегодня исполнилось четыре года. Официально безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

Одновременно с вводом безвиза все больше украинцев предпочитали поездки исключительно по биометрическим паспортам, особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных до 11 июня 2017 года.

Значительное увеличение пассажиропотока в страны Европейского Союза ежегодно оживлялось с началом туристического сезона, отпусков, когда появлялась возможность посещать различные фестивали, концерты.

Мировая пандемия внесла свои коррективы и пассажиропоток как по всей границе, так и со странами ЕС, значительно снизился, особенно в 2020 году. Из-за глобального карантина большинство стран ограничили въезд, а регулярное международное авиационное сообщение приостановилось.

11 июня пятый президент и лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко поздравил украинцев с годовщиной безвиза.

Безвиз — это международное признание успешности политических, правовых, институциональных и антикоррупционных реформ, которые осуществляла наша команда, — написал Порошенко.

Он убежден, что безвизовое соглашение об ассоциации, томос об автокефалии будут оставаться настоящими «легендарными» историями успеха нашего государства.

Напомним, что 1 июня 2017 года, в Украине начал действовать безвизовый режим с Европейским Союзом. Украинцы с биометрическими паспортами получили возможность свободно путешествовать в страны ЕС (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящими в Шенгенскую зону, но не являющимися членами ЕС.

Соглашение о безвизе подписали в Страсбурге 17 мая пятый президент Петр Порошенко и тогдашний председатель ЕС Антонио Таяни.

В начале апреле 2021 года Украина занимала 35 место в «Индексе паспортов», который ежеквартально публикует британское консалтинговое агентство Henley & Partners. Этот рейтинг измеряет уровень свободы в передвижении по миру граждан определенного государства.

Место государства в «Индексе паспортов» зависит от количества стран и территорий, которые граждане могут посетить без визы или получая ее по прибытию. Сейчас украинцы могут посетить без виз или по упрощенной системе 129 стран, а всего в рейтинге присутствует 200 стран мира.