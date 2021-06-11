Цена на импортный газ в Украине резко подскочила. Фото: IStock

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Цена на газ в Украине внезапно выросла — средняя цена импортного природного газа в мае 2021 увеличилась на 13 6% по сравнению с апрелем, и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 мая 2021 года, которая составляет 8030,65 грн, или 291,72 долл. за 1 тыс. куб. м, — рассказали в Минэкономразвития.



Как известно, средняя цена импортного природного газа в Украину в апреле 2021 года выросла на 22% по сравнению с мартом, и составила 256,76 долл. за тысячу кубометров. Начиная с 20 мая правительство отменило госрегулирование цен на газ, поскольку цены будет диктовать конкурентный рынок голубого топлива.

Напомним, ранее мы сообщали, что цену газа для населения в Украине в июне 2021 года, по сравнению с маем, повысили ряд газоснабжающих компаний. Больше всего цену на газ для населения на июнь повысила ООО «Херсонская областная энергоснабжающая компания» — с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м (т. е. на 1,39 грн/куб. м).