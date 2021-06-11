Киев поручил регионам формировать тарифы на тепло. Фото: volyn24.co

https://racurs.ua/n155980-tarify-na-teplo-kiev-poruchil-regionam-formirovat-ceny.html

Ракурс

Формировать цены на тепло разрешили регионам — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Регулятор 9 июня принял проект постановления «Об утверждении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения». Таким образом местные органы власти самостоятельно будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов. Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Отмечается, что под решение регулятора не подпадают лицензиаты, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках. В целом запланирована передача 80 лицензиатов, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии.

В регуляторе отметили, что будут продолжать мониторить и контролировать работу всех предприятий теплоснабжения.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, на сегодня против такого решения выступают «Ровнетеплоэнерго» и «Черкассытеплокоммунэнерго». Урегулировать этот вопрос планируют в ближайшие 14 дней.

Напомним, за год коммунальные тарифы в Украине выросли на 35%. Больше всего выросли тарифы на газ и электричество, а меньше изменения коснулись тарифов на содержание домов и придомовой территории, горячую воду и отопление.