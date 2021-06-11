Київ доручив регіонам формувати тарифи на тепло. Фото: volyn24.co

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Формувати ціни на тепло дозволили регіонам Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень.

Регулятор 9 червня ухвалив проект постанови «Про затвердження змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання». Таким чином тамтешні органи влади самостійно будуть встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів. Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Зазначається, що під рішення регулятора не підпадають ліцензіати, що провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках. Загалом запланована передача 80 ліцензіатів, що провадять діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

У регуляторі наголосили, що продовжуватимуть моніторити та контролювати роботу всіх підприємств теплопостачання.

Очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк відзначив, на сьогодні проти такого рішення виступають «Рівнетеплоенерго» та «Черкаситеплокомуненерго». Врегулювати це питання планують у найближчі 14 днів.

Нагадаємо, за рік комунальні тарифи в Україні зросли на 35%. Найбільше зросли тарифи на газопостачання та електрику, а менше зміни торкнулися тарифів на утримання будинків та прибудинкової території, гарячу воду й опалення.