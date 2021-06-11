Вакцинація в Україні. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155979-scheplennya-sinovac-na-vyhidni-robytymut-u-50-centrah-masovoyi-vakcynaciyi-spysok.html

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Вакцинація в Україні значно прискорилася — уже відзавтра працюватимуть понад 50 центрів масової вакцинації в 15 регіонах України.

Дістати щеплення зможуть українці, які записалися до листа очікування вакцинації від коронавірусу в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (МОЗ). Про це повідомляє прес-служба відомства.

У різних регіонах передбачена різна кількість центрів, зокрема:

у Дніпропетровській області — 13 центрів, з яких 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі;

у Львівській області — вісім центрів. З них три — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області — сім центрів. З них чотири — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області — п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області — три центри в Херсоні;

у Київській області — три центи. Два в Білій Церкві, один у Броварах;

у Чернівецькій області — два центри в Чернівцях;

у Хмельницькій області — два центри. По одному в Хмельницькому та Кам’янці-Подільському;

По одному центру вакцинації у:

Тернопільській області;

Рівненській області;

Вінницькій області;

Кіровоградській області;

Житомирській області;

Черкаській області;

Харківській області;

Києві.

Вакцинація проходитиме препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech. Пріоритет на вакцинацію віддається літнім людям, але всі охочі можуть прищепитися в межах загальної черги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перші дві країни ЄС визнали українські «паспорти вакцинації». Зокрема, Україна та Угорщина взаємно визнали COVID-свідоцтва, що відкриває можливість повністю вакцинованим громадянам подорожувати вже з 11 червня.