Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вакцинація в Україні. Фото: IStock

Щеплення Sinovac на вихідні робитимуть у 50 центрах масової вакцинації (СПИСОК)

11 чер 2021, 14:25
999

Вакцинація в Україні значно прискорилася — уже відзавтра працюватимуть понад 50 центрів масової вакцинації в 15 регіонах України.

Дістати щеплення зможуть українці, які записалися до листа очікування вакцинації від коронавірусу в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (МОЗ). Про це повідомляє прес-служба відомства.


У різних регіонах передбачена різна кількість центрів, зокрема:

  • у Дніпропетровській області — 13 центрів, з яких 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі;
  • у Львівській області — вісім центрів. З них три — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області — сім центрів. З них чотири — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • у Полтавській області — п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
  • у Херсонській області — три центри в Херсоні;
  • у Київській області — три центи. Два в Білій Церкві, один у Броварах;
  • у Чернівецькій області — два центри в Чернівцях;
  • у Хмельницькій області — два центри. По одному в Хмельницькому та Кам’янці-Подільському;

По одному центру вакцинації у:

  • Тернопільській області;
  • Рівненській області;
  • Вінницькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Житомирській області;
  • Черкаській області;
  • Харківській області;
  • Києві.

Вакцинація проходитиме препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech. Пріоритет на вакцинацію віддається літнім людям, але всі охочі можуть прищепитися в межах загальної черги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перші дві країни ЄС визнали українські «паспорти вакцинації». Зокрема, Україна та Угорщина взаємно визнали COVID-свідоцтва, що відкриває можливість повністю вакцинованим громадянам подорожувати вже з 11 червня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів