Щеплення Sinovac на вихідні робитимуть у 50 центрах масової вакцинації (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n155979-scheplennya-sinovac-na-vyhidni-robytymut-u-50-centrah-masovoyi-vakcynaciyi-spysok.htmlРакурс
Вакцинація в Україні значно прискорилася — уже відзавтра працюватимуть понад 50 центрів масової вакцинації в 15 регіонах України.
Дістати щеплення зможуть українці, які записалися до листа очікування вакцинації від коронавірусу в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (МОЗ). Про це повідомляє прес-служба відомства.
У різних регіонах передбачена різна кількість центрів, зокрема:
- у Дніпропетровській області — 13 центрів, з яких 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі;
- у Львівській області — вісім центрів. З них три — у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області — сім центрів. З них чотири — в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області — п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсонській області — три центри в Херсоні;
- у Київській області — три центи. Два в Білій Церкві, один у Броварах;
- у Чернівецькій області — два центри в Чернівцях;
- у Хмельницькій області — два центри. По одному в Хмельницькому та Кам’янці-Подільському;
По одному центру вакцинації у:
- Тернопільській області;
- Рівненській області;
- Вінницькій області;
- Кіровоградській області;
- Житомирській області;
- Черкаській області;
- Харківській області;
- Києві.
Вакцинація проходитиме препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech. Пріоритет на вакцинацію віддається літнім людям, але всі охочі можуть прищепитися в межах загальної черги.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перші дві країни ЄС визнали українські «паспорти вакцинації». Зокрема, Україна та Угорщина взаємно визнали COVID-свідоцтва, що відкриває можливість повністю вакцинованим громадянам подорожувати вже з 11 червня.