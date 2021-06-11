Прививки Sinovac на выходные будут делать в 50 центрах вакцинации (СПИСОК)https://racurs.ua/n155979-privivki-sinovac-na-vyhodnye-budut-delat-v-50-centrah-vakcinacii-spisok.htmlРакурс
Вакцинация в Украине значительно ускорилась — уже с завтрашнего дня будут работать более 50 центров массовой вакцинации в 15 регионах Украины.
Получить прививки смогут украинцы, которые записались в лист ожидания вакцинации от коронавируса в приложении или через сайт «Дія» или через контакт-центр Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В разных регионах предусмотрено разное количество центров, в частности:
- в Днепропетровской области — 13 центров, из которых 12 в Днепре и один в Кривом Роге;
- во Львовской области — восемь центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области — семь центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;
- в Полтавской области — пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях;
- в Херсонской области — три центра в Херсоне;
- в Киевской области — три цента. Два в Белой Церкви, один в Броварах;
- в Черновицкой области — два центра в Черновцах;
- в Хмельницкой области — два центра. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском.
По одному центру вакцинации в:
- Тернопольской области;
- Ровенской области;
- Винницкой области;
- Кировоградской области;
- Житомирской области;
- Черкасской области;
- Харьковской области;
- Киеве.
Вакцинация будет проходить препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech. Приоритет на вакцинацию отдается пожилым людям, но все желающие могут привиться в рамках общей очереди.
Напомним, ранее мы сообщали, что первые две страны ЕС признали украинские «паспорта вакцинации». В частности, Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства, что открывает возможность полностью вакцинированным гражданам путешествовать уже с 11 июня.