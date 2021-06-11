Вакцинация в Украине. Фото: IStock

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Вакцинация в Украине значительно ускорилась — уже с завтрашнего дня будут работать более 50 центров массовой вакцинации в 15 регионах Украины.

Получить прививки смогут украинцы, которые записались в лист ожидания вакцинации от коронавируса в приложении или через сайт «Дія» или через контакт-центр Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В разных регионах предусмотрено разное количество центров, в частности:

в Днепропетровской области — 13 центров, из которых 12 в Днепре и один в Кривом Роге;

во Львовской области — восемь центров. Из них три — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области — семь центров. Из них четыре — в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;

в Полтавской области — пять центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях;

в Херсонской области — три центра в Херсоне;

в Киевской области — три цента. Два в Белой Церкви, один в Броварах;

в Черновицкой области — два центра в Черновцах;

в Хмельницкой области — два центра. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском.

По одному центру вакцинации в:

Тернопольской области;

Ровенской области;

Винницкой области;

Кировоградской области;

Житомирской области;

Черкасской области;

Харьковской области;

Киеве.

Вакцинация будет проходить препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech. Приоритет на вакцинацию отдается пожилым людям, но все желающие могут привиться в рамках общей очереди.

Напомним, ранее мы сообщали, что первые две страны ЕС признали украинские «паспорта вакцинации». В частности, Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства, что открывает возможность полностью вакцинированным гражданам путешествовать уже с 11 июня.