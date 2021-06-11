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Ракурс
Махно вернулся - в Гуляйполе разоблачили фейковый горсовет

Махно вернулся — в Гуляйполе разоблачили фейковый горсовет (ФОТО)

11 июн 2021, 14:15
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Служба безопасности Украины заблокировала создание фейкового «городского совета» в Запорожской области. На родине Нестора Махно пытались создать псевдогосударственное образование «Гуляйпольский городской совет».

Об этом 11 июня сообщает пресс-центр СБУ.

Инициатором создания незаконного горсовета оказался местный сторонник идеологии так называемого «псевдонародовластия». Спецслужба задокументировала проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей власти в Украине.

Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к «движению» с помощью массовых акций, — говорится в сообщении СБУ.


Кроме этого, деятели успели провести собрание, на котором избрали «мэра» и «депутатов» фейкового органа местного самоуправления. Во время обысков правоохранители изъяли у «депутатов» и «городского головы» печати и штампы фейковых организаций, а также документацию и компьютерную технику.

Напомним, ранее фейковую ОТО раскусила СБУ в Кировоградской области — там злоумышленники пытались создать «параллельные» объединенные территориальные общины для дальнейшей дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и присвоения полномочий официальных терробщин.

Источник: Ракурс


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