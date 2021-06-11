Агента российских спецслужб задержали на Донбассе. Фото: СБУ

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Шпиона российских спецслужб задержали контрразведчики СБУ на Донбассе.

Злоумышленником оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был завербован подконтрольным спецслужбам РФ так называемым министерством государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. Шпионить предатель должен был за одной из бригад десантников, что задействована в операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что боец ВСУ согласился совершать диверсии против украинских военных. Для таких действий он накопил оружие и взрывчатку, которые изъяли после обысков.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия еще продолжаются.

Напомним, в Луганской области агент ФСБ планировал взорвать автомобиль руководителя Харьковского научного института. Злоумышленник ранее проходил «военную службу» в рядах террористов так называемой ЛНР, а с 2020 года был завербован ФСБ для осуществления разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.