«Крупную сделку» между США и РФ назвали конспирологией у Зеленского

Байден и Путин. Фото: Reuters

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Встреча Байдена и Путина, президентов США и РФ, уже успела обрасти теориями заговора и слухами.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, отвечающий за внешнюю политику, опроверг возможность подписания «крупной сделки» между лидерами государств относительно Украины за ее спиной. Об этом сообщает «Европейская правда».

Это все конспирологические теории, теории заговора — не будет такого. Моя уверенность основывается на том, что мы имеем твердую позицию США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, — заявил он.

Сибига добавил, что Украина подробно проинформировала американскую сторону о состоянии безопасности вдоль украинской границы, и объяснила, какие вызовы выпадают перед украинским государством в противодействии агрессии РФ. Дипломат отметил, что накануне встречи Байдена и Путина в Женеве украинская сторона доказывала свою позицию в разговорах с партнерами.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча президента США Джо Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится 16 июня в Женеве. Лидеры государств проведут переговоры на вилле XVIII века. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла-Гранж, и установили баррикады и колючую проволоку.

Источник: Европейская правда