«Велику угоду» між США і РФ назвали конспірологією в Зеленського

Байден і Путін. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n155976-velyku-ugodu-mij-ssha-i-rf-nazvaly-konspirologiieu-v-zelenskogo.html

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Зустріч Байдена та Путіна, президентів США та РФ, уже встигла обрости теоріями змови та чутками.

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, що відповідає за зовнішню політику, спростував можливість підписання «великої угоди» між лідерами держав щодо України за її спиною. Про це повідомляє «Європейська правда».

Це все конспірологічні теорії, теорії змови — не буде такого. Моя впевненість ґрунтується на тому, що ми маємо тверду позицію США, яка базується на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, — заявив він.

Сибіга додав, що Україна детально проінформувала американську сторону про стан безпеки вздовж українського кордону та пояснила, які на сьогодні є виклики перед українською державою в протидії агресії РФ. Дипломат зауважив, що напередодні зустрічі Байдена та Путіна в Женеві українська сторона доводила свою позицію в розмовах із партнерами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч президента США Джо Байдена з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться 16 червня у Женеві. Лідери держав проведуть переговори на віллі XVIII ст. Швейцарська поліція та армія закрили два парки, що оточують віллу Ла-Гранж, та встановили барикади та колючий дріт.

Джерело: Європейська правда