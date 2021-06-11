Брюссель открыл границы привитым гражданам стран ЕС

https://racurs.ua/n155975-brussel-otkryl-granicy-privitym-grajdanam-stran-es.html

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Границы Евросоюза открыли для привитых граждан стран ЕС — Брюссель разрешил гражданам, которые приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса как минимум за 14 дней до поездки, свободно передвигаться по территории 27 стран Европейского Союза.

Соответствующее предложение Еврокомиссии утвердили постпреды 27 стран ЕС. Об этом сообщило 11 июня председательство Португалии в Евросоюзе в Twitter.

Государства-члены продемонстрировали консенсус в отношении восстановления свободного передвижения, — отмечается в сообщении португальского постпредства.

По данным Reuters, власти ЕС расширят список безопасных для посещения регионов сообщества.

Решение Брюсселя позволит полностью вакцинированным туристам избегать тестов или карантина во время путешествий. Ограничения для других путешествующих должны базироваться на том, насколько страна, с которой они приезжают, взяла под контроль распространение COVID-19. Сейчас чуть больше четверти взрослых граждан ЕС полностью привиты.

Напомним, ранее Брюссель планировал с середины июня поэтапно запустить систему сертификатов вакцинации, что позволит возобновить свободу перемещения между странами ЕС. Система зеленых пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля.