Брюссель відкрив кордони для щеплених громадян країн ЄС

https://racurs.ua/ua/n155975-brussel-vidkryv-kordony-dlya-scheplenyh-gromadyan-krayin-ies.html

Ракурс

Кордони Євросоюзу відкрили для щеплених громадян країн ЄС — Брюссель дозволив громадянам, які взяли участь в кампанії вакцинації від коронавірусу, щонайменше за 14 днів до поїздки, вільно пересуватися територією 27 країн Європейського Союзу.

Відповідну пропозицію Єврокомісії затвердили постпреди 27 країн ЄС. Про це повідомило 11 червня головування Португалії в Євросоюзі в Twitter.

Держави-члени продемонстрували консенсус щодо відновлення вільного пересування, — наголошується в повідомленні Португалії.

За даними Reuters, влада ЄС розширить список безпечних для відвідування регіонів спільноти.

Рішення Брюсселя дозволить повністю вакцинованим туристам уникати тестів або карантину під час подорожей. Обмеження для інших подорожуючих повинні базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль поширення COVID-19. Зараз трохи більше чверті дорослих громадян ЄС повністю щеплені.

Нагадаємо, раніше Брюссель планував з середини червня поетапно запустити систему сертифікатів вакцинації, що дозволить відновити свободу переміщення між країнами ЄС. Система зелених пропусків повинна в повному обсязі запрацювати до 1 липня.