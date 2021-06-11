Потужні зливи вимили асфальт під Харковом (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155974-potujni-zlyvy-vymyly-asfalt-pid-harkovom-foto-video.htmlРакурс
Погода в Україні продовжує засмучувати зливами, які ллють із початку літа. По всій Україні спостерігаються підтоплення та високий рівень води в містах.
Одна з вулиць у місті Ізюм, що на Харківщині, перетворилася на бурливу річку після проливного дощу. Про це повідомляє Telegram-канал «ХС».
Ось чим сьогодні закінчився звичайний літній дощик в Ізюмі, — йдеться в повідомленні.
На кадрах із відео можна побачити, що бурхливий потік води мчить вниз по дорозі, змиваючи все на своєму шляху. Після такої негоди з дороги разом із водою зійшов
і асфальт. Інцидент трапився в провулку Олександрівському. Як повідомляють місцеві жителі, аналогічна ситуація спостерігається й на вулиці Покровській.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шторм в Україні накрив кілька областей цього тижня. Унаслідок сильних злив дороги на Полтавщині перетворилися на річки, а в Дніпрі зафіксували смерч. Негода в Полтаві вирувала лише півгодини, однак встигла наробити лиха. Місто затопило після потужної зливи — вода затікала в салони автомобілів. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.