Потужні зливи «вимили» асфальт під Харковом. Фото: УНІАН

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Погода в Україні продовжує засмучувати зливами, які ллють із початку літа. По всій Україні спостерігаються підтоплення та високий рівень води в містах.

Одна з вулиць у місті Ізюм, що на Харківщині, перетворилася на бурливу річку після проливного дощу. Про це повідомляє Telegram-канал «ХС».





Ось чим сьогодні закінчився звичайний літній дощик в Ізюмі, — йдеться в повідомленні.



На кадрах із відео можна побачити, що бурхливий потік води мчить вниз по дорозі, змиваючи все на своєму шляху. Після такої негоди з дороги разом із водою зійшов і асфальт. Інцидент трапився в провулку Олександрівському. Як повідомляють місцеві жителі, аналогічна ситуація спостерігається й на вулиці Покровській.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шторм в Україні накрив кілька областей цього тижня. Унаслідок сильних злив дороги на Полтавщині перетворилися на річки, а в Дніпрі зафіксували смерч. Негода в Полтаві вирувала лише півгодини, однак встигла наробити лиха. Місто затопило після потужної зливи — вода затікала в салони автомобілів. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.