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Смерч, удари блискавкою та дороги-річки — шторм гуляв Україною

Смерч, удари блискавкою та дороги-річки — шторм гуляв Україною (ВІДЕО)

11 чер 2021, 10:35
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Шторм в Україні накрив кілька областей цього тижня. Внаслідок сильних злив дороги на Полтавщині перетворилися на річки, а в Дніпрі зафіксували смерч.

Негода у Полтаві вирувала лише півгодини, однак встигла наробити лиха. Місто затопило після потужної зливи — вода затікала у салони автомобілів. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників.

В інших містах України, зокрема на Рівненщині, випав величезний град. Сильна злива з грозами та градом пройшла у Дніпрі. Крім того, в районі вул. Космічної мешканці міста бачили смерч. Відео публікували в соцмережах.

На Житомирщині блискавка влучила в дівчинку, в Полтаві і Сумській області — в будинки. Відомо, що блискавка поцілила у 15-річну дівчинку, котра потягнулася за телефоном, що стояв на зарядці. На щастя, дитина вижила. У Полтаві блискавка вдарила в будинок, внаслідок чого почалася пожежа на даху. У Сумській області блискавка вдарила в антену на даху. На щастя, тут обійшлося без пожежі.

Нагадаємо, в Україні вже кілька днів міста заливає сильними зливами. 9 червня Чернівці побило градом розміром з перепелине яйце, а блискавка влучила в дитячу лікарню. А в Дніпрі дощ зруйнував і змив у річку частину набережної.


Джерело: Ракурс


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