Смерч, удары молнией и дороги-реки - шторм в Украине

https://racurs.ua/n155956-smerch-udary-molniey-i-dorogi-reki-shtorm-v-ukraine-video.html

Ракурс

Шторм в Украине накрыл несколько областей на этой неделе. Вследствие сильных ливней дороги на Полтавщине превратились в реки, а в Днепре зафиксировали смерч.

Непогода в Полтаве бурлила только полчаса, однако успела наделать беды. Город затопило после мощного ливня — вода затекала в салоны автомобилей. Некоторым водителям понадобилась помощь спасателей.

В других городах Украины, в частности в Ровенской области, выпал огромный град. Сильный ливень с грозами и градом прошел в Днепре. Кроме того, в районе ул. Космической жители города видели смерч. Видео публиковали в соцсетях.

В Житомирской области молния попала в девочку, в Полтаве и Сумской области — в дома. Известно, что молния попала в 15-летнего подростка, когда та потянулась за телефоном, который стоял на зарядке. К счастью, ребенок выжил. В Полтаве молния ударила в дом, в результате чего начался пожар на крыше. В Сумской области молния ударила в антенну на крыше. К счастью, здесь обошлось без пожара.

Напомним, в Украине уже несколько дней города заливает сильными ливнями. 9 июня Черновцы побило градом размером с перепелиное яйцо, а молния попала в детскую больницу. А в Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной.