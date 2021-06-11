Группа KAZKA Фото: buro247.ua

https://racurs.ua/n155954-novaya-pesnya-kazka-stanet-saundtrekom-kolumbiyskogo-seriala-video.html

Ракурс

KAZKA, популярная украинская группа, презентовала новую песню.

Композиция «Красивая сердцем» стала саундтреком к сериалу «Моя любимая Страшко». Эта многосерийная лента является адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата «Betty la fea» или «Ugly Betty», который в свое время стал самой успешной теленовеллой в истории, покорившей более чем 180 стран мира. Об этом сообщается на YouTube-канале KAZKA.

Музыканты рассказали, что их новая песня является своеобразным экспериментом, поскольку в этой композиции манера пения фронтвумен Александры Зарицкой отличается от привычного звучания, как и сама музыка. В песне также звучит свирель в исполнении Дмитрия Мазуряка.

Напомним, в июне «Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили совместную песню «Страна детей» на слова Сергея Жадана. Композицию посвятили детям Украины и Даниилу Дидику — 15-летнему активисту, который умер во время теракта на марше единства в Харькове в 2015 году.