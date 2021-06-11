Гурт KAZKA Фото: buro247.ua

https://racurs.ua/ua/n155954-nova-pisnya-kazka-stane-saundtrekom-kolumbiyskogo-serialu-video.html

Ракурс

KAZKA, популярний український гурт, презентував нову пісню.

Композиція «Красива серцем» стала саундтреком до серіалу «Моя улюблена Страшко». Ця багатосерійна стрічка є адаптацією всесвітньо відомого колумбійського серіального формату «Betty la fea» або «Ugly Betty», який свого часу став найуспішнішою теленовелою в історії, що підкорила більш ніж 180 країн світу. Про це повідомляється на YouTube-каналі KAZKA.

Музиканти розповіли, що їхня нова пісня є своєрідним експериментом, оскільки у цій композиції манера співу фронтвумен Олександри Заріцької відрізняється від звичного звучання, як і сама музика. У пісні також звучить сопілка у виконанні Дмитра Мазуряка.

Нагадаємо, у червні «Океан Ельзи» і alyona alyona випустили спільну пісню «Країна дітей» на слова Сергія Жадана. Композицію присвятили дітям України й Данилові Дідіку — 15-річному активістові, який помер під час теракту на Марші єдності в Харкові у 2015 році.