Євро-2020. Фото: Гугл

https://racurs.ua/ua/n155953-ievro-2020-gugl-prysvyatyv-chempionatu-novyy-dudl-foto.html

Ракурс

Чемпіонат Європи з футболу-2021 починається вже сьогодні, 11 червня. На честь початку змагань американська компанія Google (Гугл) створила новий дудл.

Незвичайне зображення з футбольним м’ячем з’явилося на головній сторінці пошуковика.





Першим матчем на турнірі Євро-2020 стане протистояння Туреччини та Італії.

Настав час Євро-2020! Це головний турнір для футбольних фанатів у всьому світі з 1960 року. У цьому році вперше в історії 51 матч турніру буде проведено в містах-організаторах в усій Європі — усього їх дюжина! Удачі всім учасникам командам!, — повідомили в компанії.

Чемпіонат Європи з футболу 2020 року — це вже 16-й чемпіонат Європи з футболу, який проходитиме з 11 червня по 11 липня 2021 року. За планами він мав пройти в червні-липні 2020 року, але через пандемію коронавірусу у Європі змагання було перенесено на рік. Попри перенесення, чемпіонат зберіг назву «Євро-2020».

Турнір відбудеться у 12 різних містах 12 країн Європи. Португалія захищатиме свій титул. Уперше в історії турніру буде застосована система VAR. Фінал пройде 11 липня 2021 року на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, що прийматиме його вдруге після Євро-1996.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що форму збірної України з футболу вдягнули дипломати США — таким чином представники американського посольства відреагували на скандал навколо української форми, пропагандистських звинувачень Росії та рішення УЄФА.