Міноносець USS Laboon. Фото: Шостий флот ВМС США у Твітері

https://racurs.ua/ua/n155952-raketnyy-esminec-ssha-uss-laboon-pryamuie-v-chorne-more-foto.html

Ракурс

Ракетний ескадрений міноносець США класу «Арлі Берк» USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря.

Есмінець візьме участь у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні. Про це повідомив Шостий флот Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки у Твітері.

Як відомо, Військово-морські сили США регулярно працюють із союзниками та партнерами НАТО у Чорному морі.

Ескадрений міноносець USS Laboon типу «Арлі Берк» був введений в експлуатацію у 1995 році, корабель приписаний до морської станції «Норфолк» у штаті Вірджинія.

Міноносець має на борту дві пускові установки системи протиповітряної оборони «Іджіс», які можуть нести до 56 крилатих ракет «Томагавк», що оснащуються ядерними боєголовками. Також на борту есмінця розміщується вертоліт SH-60 «Сі Хок». Екіпаж судна становить 337 осіб.

14 квітня 2018 року есмінець випустив сім ракет Tomahawk з позицій в Червоному морі по військових об'єктах у Сирії. Пуск ракет відбувся в рамках бомбардувальної кампанії в помсту за хімічну атаку сирійської влади на місто Дума.

Нагадаємо, 18 травня в одеський порт прибув британський патрульний корабель HMS Trent P224. HMS Trent належить до типу River II. Він увійшов до складу Військово-морських сил Великої Британії тільки в серпні 2020 року.