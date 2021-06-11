Бранцями торгували — екс-посадовці шокували історіями про обміни з ОРДЛО

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Про ціну обміну українських полонених на Донбасі і справжню роль Віктора Медведчука у цьому процесі, а також факти, які досі замовчувалися, розповіли екс-посадовці і діючі політики.

Ірина Геращенко, нардеп від «Євросолідарності», повідомила: що багато звільнених українців розповідали, що в полоні вони стали жертвами групових зґвалтувань.

В ефірі програми «Право на владу» колишня уповноважена президента з мирного врегулювання на Донбасі, а нині співголова фракції «Європейська солідарність» розповіла, що підготувала доповідь про численні випадки ґвалтувань полонених на Донбасі, як жінок, так і чоловіків. За її словами, ця інформація нині відсутня у міжнародних звітах.

Для того, щоби комісар ООН з прав людини зафіксував факти, необхідно, щоби Україна офіційно повідомила про це, — заявила Геращенко.

Адвокат Марк Фейгін в ефірі заявив, що обмін часто був «величезним вигідним бізнесом». Так він прокоментував записи розмов Медведчука, які оприлюднили журналісти BIHUS.Info. На думку російського адвоката, бранці стали валютою у великому бізнесі, в якому Медведчук виконував роль посередника.

Не було б такої дикої кількості бранців, якби не було Медведчука. Тому що, як з’ясовується тепер, вигідний це був бізнес. Тобто вигідно було, якомога більше набирати таких людей. Тому що не просто міняли людей на людей, а це був величезний бізнес — з вугіллям, енергетикою, нафтопроводами. І Медведчук був вигідний в якості посередника. І тому обміни гальмувались, — сказав Фейгін.

Крім того, з родичів полонених в Україні намагались здирати гроші за звільнення близьких. Таку інформацію озвучив колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

Її підтвердив і присутній в студії ветеран АТО, колишній військовополонений Іван Дєєв. За словами Дєєва, його дружині пропонували дати хабар у 10 тисяч доларів і за три дні він мав бути звільнений. Дружина повідомляла про це СБУ, розповів Дєєв, однак ніякого розслідування з цього приводу почато не було. Ведуча Наталія Мосейчук в ефірі звернулась до очільника СБУ Івана Баканова з проханням перевірити цей факт.