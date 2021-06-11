Нові заходи проти Nord Stream 2 пообіцяли вжити США. Фото: rt.com

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США продовжать переслідувати причетних до будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

Вашингтон й надалі показуватиме свою незгоду з приводу цього проекту. Проти осіб та компаній, які беруть участь у будівництві Nord Stream 2 й надалі вживатимуть заходів. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляється у Twitterдерждепу.

Прайс відзначив, що Сполучені Штати все ще вважають російський газогін поганою угодою для європейських партнерів. За його словами, Вашингтон продовжить докладати зусиль, щоб Росія «не змогла використати енергію як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни».

Речник Держдепу також зазначив, що США підтримують тісні відносини з Німеччиною, і ці відносини надзвичайно важливі для них. Для співпраці з союзником Прайс зазначив найкращим інструмент дипломатії.

Нагадаємо, американські сенатори не виключають, що в 2021 році США запровадять нові санкції проти «Північного потоку-2». Сенатор від штату Нью-Гемпшир Джин Шахін розповіла, що в Конгресі сформована двопартійна опозиція до проекту і там розглядатимуть способи зупинки будівництва. Також сенатор зазначила, що восени в Німеччині відбудуться вибори, які можуть вплинути на реалізацію проекту «Північний потік-2».