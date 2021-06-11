Новые меры против Nord Stream 2 пообещали принять США. Фото: rt.com

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США продолжат преследовать причастных к строительству российского газопровода «Северный поток-2».

Вашингтон и в дальнейшем будет показывать свое несогласие по поводу этого проекта. Против лиц и компаний, участвующих в строительстве Nord Stream 2 и в дальнейшем будут принимать меры. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщается в Twitter Госдепа.

Прайс отметил, что Соединенные Штаты все еще считают российский газопровод плохой сделкой для европейских партнеров. По его словам, Вашингтон продолжит прилагать усилия, чтобы Россия «не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны».

Представитель Госдепа также отметил, что США поддерживают тесные отношения с Германией, и эти отношения чрезвычайно важны для них. Для сотрудничества с союзником Прайс отметил лучшим инструмент дипломатии.

Напомним, американские сенаторы не исключают, что в 2021 году США введут новые санкции против «Северного потока-2». Сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин рассказала, что в Конгрессе сформирована двухпартийная оппозиция к проекту и там будут рассматривать способы остановки строительства. Также сенатор отметила, что осенью в Германии пройдут выборы, которые могут повлиять на реализацию проекта «Северный поток-2».