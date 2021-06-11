Илон Маск хочет раздавать интернет со спутников пассажирам самолетов. Фото: 3dnews.ru

https://racurs.ua/n155949-ilon-mask-hochet-razdavat-internet-so-sputnikov-passajiram-samoletov.html

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Илон Маск, миллиардер и основатель компаний SpaceX (Спейс Икс) и Tesla (Тесла), размышляет над поставкой WiFi пассажирам самолетов в течение полетов.

Сейчас SpaceX ведет переговоры с несколькими авиалиниями. В Илона Маска работают над собственным авиационным продуктом, который позволит передавать интернет в самолеты через технологию спутников Starlink. Система позволит получить доступ к интернету на борту самолета даже в течение перелетов над океанами или горами. Об этом сообщает The Verge.

Мы уже провели несколько демонстраций, и ожидаем закончить работу над этим продуктом и его применение в самолетах в ближайшем будущем, — заявил вице-президент компании SpaceX Джонатан Гофеллер.

Как известно, компания SpaceX развивает проект глобального спутникового интернета Starlink и доставляет в космос микроспутники своей ракетой «Фалькон». У Маска отмечали, что система Starlink обеспечивает скорость интернета в 100 Мбит/с.

Напомним, в марте компания «Спейс Икс» успешно запустила на орбиту 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В компании отметили, что ракета-носитель «Фалькон 9» в тот день установила рекорд во время запуска — это была девятая успешная миссия.

Источник: The Verge