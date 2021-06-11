Новые записи разговоров боевиков ДНР обнародовали в Гааге. Фото: AP

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Новые записи телефонных разговоров боевиков ДНР, в которых они обсуждают последствия стрельбы из ЗРК «Бук» по самолету, опубликовали во время заседания суда в Гааге в деле о сбитии рейса MH17 над Донбассом.

Сначала в зале заседания включили запись разговора, сделанную через 30 мин. после падения «Боинга». На ней человек с голосом командира разведывательной роты ГРУ ДНР Леонида Харченко докладывает, вероятно, главе разведки ДНР Сергею Дубинскому: «Мы на месте, одну уже „сушку“ сбили». Речь шла об истребителе «Су». Командир в ответ хвалит своего подопечного. Харченко и Дубинский являются обвиняемыми по делу о катастрофе МН17 — следствие считает, что они причастны к транспортировке «Бука». Об этом сообщает BBC.

Следственная группа установила, что Харченко в момент перехвата разговора находился в районе Снежного, а Дубинский в Донецке. Телефон лица, которое постоянно сопровождало Харченко в момент сбития рейса МН17 контактировал с башней связи в районе села Первомайское. Именно оттуда, по версии следователей, выпустили ракету, сбившую авиалайнер.

Впоследствии боевики начинают отчитываться командирам, что был сбит пассажирский самолет. В 17.42 сепаратист с позывным «Боцман» звонит лицу с голосом Дубинского.

«Боцман»: У меня тут самолет подбили, я тут за ящиками. Если что, тебе передам, чтобы ты потом передал.

Дубинский: Мы кого-то подбили (неразборчиво).

«Боцман»: Что ты говоришь?

Дубинский: Я буду часа через два только в городе. Я сейчас в Мариновке. Самолет мы бахнули тоже сейчас, «сушку». Как раз над Саур-Могилой. Мы же «Бук-М» получили, вот.

В разговоре в 18.44 человеку с голосом Харченко звонит человек с голосом Олега Пулатова, воевавшего под командованием Дубинского.

Пулатов: Можешь тоже сюда приехать, если у тебя есть время. Здесь взяли сбитого пилота, нужно сейчас посмотреть, что это за всякая хрень, и полностью оценить ситуацию, которая произошла. Там же выходит из доклада этот пило… Ты, самое главное, это скажи: наш «Бук», который???

Харченко: Нормально все, он ушел в другое место.

Пулатов: Да, все хорошо. Смысл в чем — вот эта «сушка» сбила китайский пассажирский транспорт.

Харченко: Нет-нет-нет, мы работали по «сушке».

Пулатов: Нет, я знаю. Так «сушка» перед этим буквально сбила этого китайца. И тут же мы как раз подхватили эту «сушку». Там сейчас весь мир греметь будет.

Харченко: Я понял.

Пулатов: Там все очень хорошо. Сейчас главное-сказать… [неразборчиво]. Возьми пару человек с собой и через Торез лети ко мне, дальше направлю.

Харченко: Хорошо.

Международная следственная группа установила, что 17 июля 2014 года в небе над Украиной сбили только один самолет — пассажирский рейс МН17 «Малайзийских авиалиний».

Напомним, 9 июня на суде в Гааге опубликовали новые записи перехваченных разговоров боевиков так называемой ДНР. На пленках фигурировали так называемый глава разведки боевиков Сергей Дубинский и заместитель главаря батальона «Восток» Александр Семенов. Также на суде обнародовали переговоры Дубинского с одним из главарей ДНР Игорем Гиркиным и боевиками из разведбатальона.

Источник: BBC