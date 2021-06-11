Нові записи розмов бойовиків ДНР оприлюднили в Гаазі. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n155948-sprava-mh17-novi-zapysy-rozmov-boyovykiv-dnr-opryludnyly-v-gaazi.html

Ракурс

Нові записи телефонних розмов бойовиків ДНР, в яких вони обговорюють наслідки стрільби із ЗРК «Бук» по літаку, опублікували під час засідання суду в Гаазі в справі про збиття рейсу MH17 над Донбасом.

Спочатку в залі засідання увімкнули запис розмови, зроблений через 30 хв після падіння «Боїнга».

На ньому людина з голосом командира розвідувальної роти ГРУ ДНР Леоніда Харченка доповідає, ймовірно, голові розвідки ДНР Сергію Дубінському: «Ми на місці, одну вже „сушку“ збили». Йшлося про винищувач «Су». Командир у відповідь хвалить свого підопічного. І Харченко, і Дубінський є обвинуваченими у справі про катастрофу МН17 — слідство вважає, що вони причетні до транспортування «Бука». Про це повідомляє BBC.

Слідча група встановила, що Харченко в момент перехоплення розмови перебував у районі Сніжного, а Дубінський у Донецьку. Телефон особи, яка постійно супроводжувала Харченка в момент збиття рейсу МН17 контактував з вежею зв’язку в районі села Первомайське. Саме звідти, за версією слідчих, випустили ракету, що збила авіалайнер.

Згодом бойовики починають звітувати командирам, що був збитий пасажирський літак. О 17.42 сепаратист з позивним «Боцман» дзвонить особі з голосом Дубінського.

«Боцман»: У мене тут літак підбили, я тут за скриньками. Якщо що, тобі передам, щоб ти потім передав.

Дубінський: Ми когось підбили (нерозбірливо).

«Боцман»: Що ти кажеш?

Дубінський: Я буду години через дві тільки в місті. Я зараз в Маринівці. Літак ми бахнули теж зараз, «сушку». Якраз над Савур-Могилою. Ми ж «Бук-М» отримали, ось.

У розмові о 18.44 особі з голосом Харченка телефонує особа з голосом Олега Пулатова, який воював під командуванням Дубінського.

Пулатов: Можеш теж сюди приїхати, якщо у тебе є час. Тут взяли збитого пілота, потрібно зараз подивитися, що це за всяка хрєнь, і повністю оцінити ситуацію, яка сталася. Там же виходить з доповіді цей піло… Ти, найголовніше, це скажи: наш «Бук», який???

Харченко: Нормально все, він пішов у інше місце.

Пулатов: Так, все добре. Сенс у чому — ось ця «сушка» збила китайський пасажирський транспорт.

Харченко: Ні-ні-ні, ми працювали по «сушці».

Пулатов: Ні, я знаю. Так «сушка» перед цим буквально збила цього китайця. І тут же ми якраз підхопили цю «сушку». Там зараз весь світ гриміти буде.

Харченко: Я зрозумів.

Пулатов: Там все дуже добре. Зараз головне — сказати… [нерозбірливо]. Візьми пару людей з собою і через Торез лети до мене, далі направлю.

Харченко: Добре.

Міжнародна слідча група встановила, що 17 липня 2014 року в небі над Україною збили тільки один літак — пасажирський рейс МН17 «Малайзійських авіаліній».

Нагадаємо, 9 червня на суді в Гаазі опублікували нові записи перехоплених розмов бойовиків так званої ДНР. На плівках фігурували так званий глава розвідки бойовиків Сергій Дубинський і заступник ватажка батальйону «Восток» Олександр Семенов. Також на суді оприлюднили переговори Дубинського з одним із ватажків ДНР Ігорем Гіркіним та бойовиками з розвідбатальйону.

Джерело: BBC