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11 червня - День Феодосії Константинопольської
11 червня — День Феодосії Константинопольськоїhttps://racurs.ua/ua/n155947-11-chervnya-den-feodosiyi-konstantynopolskoyi.htmlРакурс
11 червня світ відзначає День нестримної пристрасті, Міжнародний день рожевого вина і День пошуку нової зірки. Сьогодні віряни також вшановують день пам’яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Саме 11 червня за новим стилем мощі Феодосії були перенесені до Венеції. У народі Федосію прозвали Колосницею, оскільки 11 червня сіяли гречку, також цього дня з’являлися гриби.
11 червня — 162-й день року за григоріанським календарем. До кінця року залишається 203 дні.
Іменини 11 червня
У п’ятницю, 11 червня, день ангела відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.
Народні прикмети 11 червня
Колоситься жито — буде багато грибів.
На Феодосію селяни вирушали в поле та оглядали пшеницю та жито.
Якщо на Феодосію сухий туман — буде поганий урожай хліба.
Якщо погода стоїть спекотна, грибів годі й шукати.
Колоситься жито — час сіяти гречку.
Що не можна робити 11 червня
Сон з 10 на 11 червня віщий.
Не можна полотна білити, коли жито зацвіло.
Сьогодні не варто лінуватися — вирішіть усі нагальні справи, виконайте роботу сумлінно.
Якщо вирушаєте у дорогу, то не варто покладатися на долю, а контролювати ситуацію.
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