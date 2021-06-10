11 червня - День Феодосії Константинопольської

https://racurs.ua/ua/n155947-11-chervnya-den-feodosiyi-konstantynopolskoyi.html

Ракурс

11 червня світ відзначає День нестримної пристрасті, Міжнародний день рожевого вина і День пошуку нової зірки. Сьогодні віряни також вшановують день пам’яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Саме 11 червня за новим стилем мощі Феодосії були перенесені до Венеції. У народі Федосію прозвали Колосницею, оскільки 11 червня сіяли гречку, також цього дня з’являлися гриби.

11 червня — 162-й день року за григоріанським календарем. До кінця року залишається 203 дні.

Іменини 11 червня

У п’ятницю, 11 червня, день ангела відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.

Народні прикмети 11 червня

Колоситься жито — буде багато грибів.

На Феодосію селяни вирушали в поле та оглядали пшеницю та жито.

Якщо на Феодосію сухий туман — буде поганий урожай хліба.

Якщо погода стоїть спекотна, грибів годі й шукати.

Колоситься жито — час сіяти гречку.

Що не можна робити 11 червня