Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
11 червня - День Феодосії Константинопольської

11 червня — День Феодосії Константинопольської

10 чер 2021, 22:54
999

11 червня світ відзначає День нестримної пристрасті, Міжнародний день рожевого вина і День пошуку нової зірки. Сьогодні віряни також вшановують день пам’яті Феодосії Константинопольської та блаженного Іоанна. Саме 11 червня за новим стилем мощі Феодосії були перенесені до Венеції. У народі Федосію прозвали Колосницею, оскільки 11 червня сіяли гречку, також цього дня з’являлися гриби.

11 червня — 162-й день року за григоріанським календарем. До кінця року залишається 203 дні.

Іменини 11 червня

У п’ятницю, 11 червня, день ангела відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.

Народні прикмети 11 червня

  • Колоситься жито — буде багато грибів.

  • На Феодосію селяни вирушали в поле та оглядали пшеницю та жито.

  • Якщо на Феодосію сухий туман — буде поганий урожай хліба.

  • Якщо погода стоїть спекотна, грибів годі й шукати.

  • Колоситься жито — час сіяти гречку.

Що не можна робити 11 червня

  • Сон з 10 на 11 червня віщий.

  • Не можна полотна білити, коли жито зацвіло.

  • Сьогодні не варто лінуватися — вирішіть усі нагальні справи, виконайте роботу сумлінно.


  • Якщо вирушаєте у дорогу, то не варто покладатися на долю, а контролювати ситуацію.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів