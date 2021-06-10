Разумков осідлав бронемашину “Дозор-Б” у Львові

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Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, 10 червня відвідав Львівський бронетанковий завод, де покатався на бронетранспортері українського виробництва «Дозор-Б».

За результатами відвідування заводу спікер парламенту зазначив, що військові заводи надзвичайно важливі, адже дозволяють захищати територіальну цілісність та кордони України.

Саме такі заводи дозволяють нам боронити територіальну цілісність та захищати наші кордони як на сході України, так і на іншій території держави, — цитує Разумкова прес-служба Ради.

Очільник парламенту зауважив, що Львівський бронетанковий завод регулярно виконує державні оборонні замовлення та завантажений роботою на 100%.

Нагадаємо, бронетранспортер «Дозор-Б» призначений для захисту екіпажу та десанту від вогню стрілецької зброї, осколків снарядів і мін, а саме: від 7,62-мм бронебійних куль з відстані 30 м та осколків 150-мм осколочно-фугасного снаряда, підірваного на відстані 50 м. Озброєння бронетранспортера «Дозор-Б» дозволяє вражати живу силу і легкоброньовану техніку ворога та також вести ефективний вогонь по повітряних цілях, які летять на дозвукових швидкостях.